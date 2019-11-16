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Ozan, Tolga ve ile nikah tazeleyecek

haziranda sözleşmesi sona erecek , ve ile sezon sonunu beklemeden masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler bu 3 isimle sözleşme yenilemeyi planlıyor.

3 topçuya yeni sözleşme
Fenerbahçe haziranda sözleşmesi sona erecek Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Isla ile sezon sonunu beklemeden masaya oturacak. Fenerbahçe bu 3 isimle sözleşme yenilemeyi planlıyor. Teknik direktör 'ın da buna onay verdiği gelen haberler arasında. Bu 3 isimde de bir sorun çıkması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin Ozan ve Tolga ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken 'ya 1+1 yıllık teklif edileceği ancak Şilili oyuncunun 2 yıllık garanti sözleşme istediği ifade ediliyor.

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