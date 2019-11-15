T rabzonspor devre arasında kadrosunu güçlendirmekte kararlı... Onazi'nin 1 yıldır sakatlığını atlatamaması ve Obi Mikel'in sık sık sakatlanması nedeniyle arayışlara giren Karadeniz Fırtınası, gözünü Hull Cty'nin yıldızına dikti... Bordo-Mavililer'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki Markus Henriksen için devre arası İngiliz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.



52 KEZ MİLLİ

6 ve 8 numara oynayan Henriksen, 52 kez Norveç Milli Takımı'nda oynadı.