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'da Henriksen bombası

Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen , ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki Markus Henrikse’nin peşinde...

HENRIKSEN BOMBASI
Trabzonspor devre arasında kadrosunu güçlendirmekte kararlı... Onazi'nin 1 yıldır sakatlığını atlatamaması ve Obi Mikel'in sık sık sakatlanması nedeniyle arayışlara giren Karadeniz Fırtınası, gözünü Hull Cty'nin yıldızına dikti... Bordo-Mavililer'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki Markus Henriksen için devre arası İngiliz ekibiyle masaya oturması bekleniyor.

52 KEZ MİLLİ
6 ve 8 numara oynayan Henriksen, 52 kez Norveç Milli Takımı'nda oynadı.

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