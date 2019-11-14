Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanış töreninde konuştu. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı spor turizmi potansiyeli çok yüksek bir ülke. Birçok açıdan spor turizminde marka olmaya adayız" dedi.
ANADOLU EFES EVİNDE ZENİT'İ KONUK EDİYOR
THY Avrupa Ligi (Euroleague)'in 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Zenit ekibi ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon Euroleague'de daha önce oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan Anadolu Efes, puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.
PINAR KARŞIYAKA SPIROU'YU FARKLI GEÇTİ
FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında Belçika temsilcisi Spirou Basket'i 92-54 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, liderliği rakibinden devraldı. Eurocup'taki temsilcimiz Tofaş ise sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 82-72 mağlup etti.
İLK RAKİBİMİZ SIRBİSTAN
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
AYDIN BŞB-F.BAHÇE: 0-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Fenerbahçe maçı 20- 25, 16-25, 23-25'lik setlerle kazandı.
GÖZLER CAN ÖNCÜ'DE
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son ayağında İspanya'da mücadele edecek. Yarışmalar 15-17 Kasım tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilecek.
MARIANO SANTOS YOLCUSU
Galatasaray'da gözden çıkarılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun ülkesinin takımlarından Santos ile flörtte olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.
ANADOLU EFES EVİNDE ZENİT'İ KONUK EDİYOR
THY Avrupa Ligi (Euroleague)'in 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya'nın Zenit ekibi ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon Euroleague'de daha önce oynadığı 7 maçta 5 galibiyet alan Anadolu Efes, puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.
PINAR KARŞIYAKA SPIROU'YU FARKLI GEÇTİ
FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında Belçika temsilcisi Spirou Basket'i 92-54 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, liderliği rakibinden devraldı. Eurocup'taki temsilcimiz Tofaş ise sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 82-72 mağlup etti.
İLK RAKİBİMİZ SIRBİSTAN
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
AYDIN BŞB-F.BAHÇE: 0-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Fenerbahçe maçı 20- 25, 16-25, 23-25'lik setlerle kazandı.
GÖZLER CAN ÖNCÜ'DE
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son ayağında İspanya'da mücadele edecek. Yarışmalar 15-17 Kasım tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirilecek.
MARIANO SANTOS YOLCUSU
Galatasaray'da gözden çıkarılan Brezilyalı sağ bek Mariano'nun ülkesinin takımlarından Santos ile flörtte olduğu öğrenildi. Görüşmeler sürüyor.
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