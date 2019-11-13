Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A'dan Z'ye açıklamalar yaptı. Ağaoğlu kulübü aldıklarında gelirlerinin 160 milyon lira olduğunu söyleyerek, "Biz onu 2 katına çıkardık. Şu anda 330 milyon civarında bir gelire sahibiz. Kadro maliyetini 40 milyon Euro civarından 13 milyon Euro'ya gerilettik. Son transferlerle 20 milyon Euro'yla sınırladık. Altyapıya önem verdik" dedi. Ağaoğlu takımda yaşanan ciddi sakatlıklara rağmen yarışın içinde olduklarını söyleyerek, "Tahmin ediyorum ki milli aradan sonra Abdülkadir Ömür dışında bütün oyuncular oynayabilecek duruma gelecek. Bu da iyi bir gelişme" diye konuştu.
ÖDEMELER ZAMANINDA
Ağaoğlu futbolcu ödemelerini zamanında yaptıklarını söyledi.
TARAFTARIMIZ BİZİ SAHİPLENDİ
Ağaoğlu ürün satışında büyük bir artış yakaladıklarını da vurgulayarak, "Taraftarımız bizi sahiplendi" dedi.
EKUBAN 2 HAFTA SONRA DÖNECEK
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban'ın 2 hafta sonra sahalara döneceğini söyledi. Obi Mikel ve Sturridge'nin ise milli aradan sonra oynayacağı öğrenildi.
ÖDEMELER ZAMANINDA
Ağaoğlu futbolcu ödemelerini zamanında yaptıklarını söyledi.
TARAFTARIMIZ BİZİ SAHİPLENDİ
Ağaoğlu ürün satışında büyük bir artış yakaladıklarını da vurgulayarak, "Taraftarımız bizi sahiplendi" dedi.
EKUBAN 2 HAFTA SONRA DÖNECEK
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban'ın 2 hafta sonra sahalara döneceğini söyledi. Obi Mikel ve Sturridge'nin ise milli aradan sonra oynayacağı öğrenildi.
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