3 oyuncuyla görüşülecek

F.Bahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan'la yeni sözleşme için masaya oturacağı öğrenildi. F.Bahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan'la yeni sözleşme için masaya oturacağı öğrenildi.
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