Kanarya’dan geleceğe nefes

F.Bahçe, "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi Simla Bayazıt, "Farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
- Spor
- 12.11.2019
- Gazete
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