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Kanarya’dan geleceğe nefes

F.Bahçe, "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin 'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi , "Farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kanarya’dan geleceğe nefes
F.Bahçe, "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin 'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi Simla Bayazıt, "Farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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