Andone’de sıkıntı büyük

G.Saray'da Andone'nin sakatlık durumunun beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıktı. G.Saray dün yaptığı açıklamada, Andone'nin sağ diz iç yan bağında tama yakın yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.
YAKLAŞIK 3 AY SONRA DÖNECEK
Tecrübeli golcünün sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı tahmin ediliyor. Daha önce ilk yarıyı kapattığı açıklanan Andone'nin ikinci yarının ortalarında takıma dönmesi bekleniyor.
GAZİANTEP MAÇINDA SAKATLANDI
Cimbom'un Romanyalı golcüsü Florin Andone, Gaziantep ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
YAKLAŞIK 3 AY SONRA DÖNECEK
Tecrübeli golcünün sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı tahmin ediliyor. Daha önce ilk yarıyı kapattığı açıklanan Andone'nin ikinci yarının ortalarında takıma dönmesi bekleniyor.
GAZİANTEP MAÇINDA SAKATLANDI
Cimbom'un Romanyalı golcüsü Florin Andone, Gaziantep ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.