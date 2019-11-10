Kartal’da hedef 3’te 3

Kartal 3'te 3 peşinde... G.Saray ve Antalya galibiyetleriyle yeniden üst sıraları hedefleyen Beşiktaş bugün saat 19.00'da Denizlispor'u konuk edecek. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Braga'ya yenilen Siyah-Beyazlılar maçı kazanarak milli araya moralli girmeyi hedefliyor.



DÖNÜŞ TARİHİ 24. HAFTA

Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan Dorukhan Toköz'ün ligin ikinci yarısının 24. haftasına yetiştirilmesi planlanıyor. Beşiktaş Denizli ile oynadığı 42 maçta 29 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi aldı.