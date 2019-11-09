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Fenerbahçe hayata döndü

Bayern Münih’i evinde 8 sayı farkla deviren Fenerbahçe, Euroleague’de 4 maç sonra kazandı. Kötü gidişe son vererek derin bir nefes aldı.

Fenerbahçe hayata döndü
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 7. hafta maçında sahasında Bayern Münih'i 90-82 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de 4 maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı ve kötü gidişe son verdi. Sarı-Lacivertliler toplamda ise 2. galibiyetini aldı. Derrick Williams 19 sayı ve 3 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

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