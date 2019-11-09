Fenerbahçe hayata döndü

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 7. hafta maçında sahasında Bayern Münih'i 90-82 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de 4 maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı ve kötü gidişe son verdi. Sarı-Lacivertliler toplamda ise 2. galibiyetini aldı. Derrick Williams 19 sayı ve 3 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
- Spor
- 09.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.