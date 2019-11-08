Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda maçı için hazırlıklar başlıyor. Grubun diğer maçlarında 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 19 puanı toplayarak liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlılar, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderliğini korumak istiyor. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye İzlanda milli maç nerede oynanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Türkiye - İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. İstanbul'daki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

İZLANDA MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

eknik direktör Erik Hamren tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)

Defans: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskova), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)

Orta saha: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (El-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskova), Gylfi Sigurdsson (Everton)

Forvet: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigthorsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)