Emre Belözoğlu'ndan flaş karar!

A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ve Andorra ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmaların kadroları bu akşam saat 20:20'de açıklanacak.

EMRE'DEN TAM DESTEK!

Sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak Emre A Milli Takım kadrosunda da yer alamayacak. Ancak tecrübeli futbolcu İzlanda ve Andorra maçlarında takımı yalnız bırakmayacak.

A Milli Takım kaptanı olan Emre İzlanda ve Andorra maçlarında milli futbolcularla beraber olacak. Andorra maçı kafilesinde de yer alacak.