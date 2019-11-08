Emre Belözoğlu'ndan flaş karar!

A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ve Andorra ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmaların kadroları bu akşam saat 20:20'de açıklanacak.
EMRE'DEN TAM DESTEK!
Sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak Emre A Milli Takım kadrosunda da yer alamayacak. Ancak tecrübeli futbolcu İzlanda ve Andorra maçlarında takımı yalnız bırakmayacak.
A Milli Takım kaptanı olan Emre İzlanda ve Andorra maçlarında milli futbolcularla beraber olacak. Andorra maçı kafilesinde de yer alacak.
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