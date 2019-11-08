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  • 08.11.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 16:59

'ndan flaş karar!

Sakatlığı nedeniyle İzlanda ve Andora kadrosunda olamayacak kamp döneminde milli futbolcuları yanlız bırakmayacak. A kadrosu ise bu akşam saat 20:00'de açıklanacak.

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar!

A Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ve Andorra ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmaların kadroları bu akşam saat 20:20'de açıklanacak.

EMRE'DEN TAM DESTEK!
Sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak - maçının kadrosunda olmayacak Emre A Milli Takım kadrosunda da yer alamayacak. Ancak tecrübeli futbolcu İzlanda ve Andorra maçlarında takımı yalnız bırakmayacak.

A Milli Takım kaptanı olan Emre İzlanda ve Andorra maçlarında milli futbolcularla beraber olacak. Andorra maçı kafilesinde de yer alacak.

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