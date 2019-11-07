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  • 07.11.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:53

maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 Braga BJK maçı ne zaman, saat kaçta?

maçına saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Braga ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 220. maçına çıkacak. Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, Braga karşısında siftah yapmak istiyor. Peki, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma saat kaçta başlayacak?

Braga-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda? Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz'in Braga takımına konuk olacak. Grubundaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, son sırada bulunuyor. Braga ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. Peki, Braga Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? 2019 Braga BJK maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BRAGA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında Beşiktaş ile Braga karşı karşıya geliyor. Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

N'KOUDOU, DOUGLAS VE DORUKHAN SAKAT

Siyah-beyazlı ekipte Braga maçı öncesi Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un sakatlıkları bulunuyor. Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu üç oyuncunun bugünkü mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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