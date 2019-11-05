Waregem’den Larin kararı

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak Zulte Waregem'e transfer olan Cyle Larin oynadığı futbolla büyük ses getiriyor.
6 GOL VE 6 ASİST!
Belçika basını, Waregem'in 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacağını yazdı. Yapılan anlaşmaya göre Belçika kulübü, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro ödeyecek.
6 GOL VE 6 ASİST!
Belçika basını, Waregem'in 15 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans gösteren Kanadalı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacağını yazdı. Yapılan anlaşmaya göre Belçika kulübü, Beşiktaş'a 2.5 milyon Euro ödeyecek.
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