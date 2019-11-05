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6 hafta yok!

G.Saray'ın 'u 2-0 yendiği maçta sakatlanan , sahalardan 6 hafta uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar'da formayı yeni alan tecrübeli oyuncunun sakatlığı teknik heyeti üzdü.

Şener Özbayraklı 6 hafta yok!
G.Saray'ın 'u 2-0 yendiği maçta sakatlanan Şener Özbayraklı, sahalardan 6 hafta uzak kalacak. Sarı-Kırmızılılar'da formayı yeni alan tecrübeli oyuncunun sakatlığı teknik heyeti üzdü.

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