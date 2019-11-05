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Galatasaray taktik çalıştı

Cimbom Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada taktik idman yapıldı.

Galatasaray taktik çalıştı
Cimbom Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada taktik idman yapıldı.

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