Galatasaray taktik çalıştı

Cimbom Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada taktik idman yapıldı. Cimbom Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada taktik idman yapıldı.
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