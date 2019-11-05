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savcıları ve ’yi göreve davet etti! "Operasyon asıl bize yapılıyor"

yönetimi “Ligde operasyon var, kurgu var” şeklinde açıklama yapan spor yorumcuları için savcıları ve ’yi göreve davet etti. Açıklamada “Vedat’a ’de yapılan penaltıda VAR’a bile gidilmedi. Eğer operasyon varsa bize yapılıyor” denildi.

Operasyon asıl bize yapılıyor
Fenerbahçe yönetimi dün resmi siteden bir açıklama yaparak "Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var" şeklinde açıklama yapan spor yorumcuları için savcıları ve TFF'yi göreve davet etti.

'YE TEPKİ VAR
Açıklamada MHK'ye de sert eleştiriler geldi. Gazişehir maçından sonra F.Bahçe'nin hiç penaltı kazanmadığı, Vedat Muric'e yapılan penaltıda VAR'a gidilmediği belirtilerek "Bir operasyon varsa 'ye yapılıyor" denildi. Fenerbahçe'nin kazandığı maçın hakemlerine 1 hafta sonra görev verilmediği, Alanya maçındaki kural hatası olayından hemen sonra MHK Başkanı Zekeriya Alp'in aleyhte demeçler verdiği ifade edilerek "Türk futbolunun tepeden tırnağa temizliğe ihtiyacı vardır" denildi.




Fenerbahçe yönetiminin açıklaması spor kamuoyuna bomba gibi düştü.



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