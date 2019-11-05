Fenerbahçe yönetimi dün resmi siteden bir açıklama yaparak "Ligde operasyon var, kurgu var, örgüt var" şeklinde açıklama yapan spor yorumcuları için savcıları ve TFF'yi göreve davet etti.
MHK'YE TEPKİ VAR
Açıklamada MHK'ye de sert eleştiriler geldi. Gazişehir maçından sonra F.Bahçe'nin hiç penaltı kazanmadığı, Vedat Muric'e yapılan penaltıda VAR'a gidilmediği belirtilerek "Bir operasyon varsa Fenerbahçe'ye yapılıyor" denildi. Fenerbahçe'nin kazandığı maçın hakemlerine 1 hafta sonra görev verilmediği, Alanya maçındaki kural hatası olayından hemen sonra MHK Başkanı Zekeriya Alp'in aleyhte demeçler verdiği ifade edilerek "Türk futbolunun tepeden tırnağa temizliğe ihtiyacı vardır" denildi.
Fenerbahçe yönetiminin açıklaması spor kamuoyuna bomba gibi düştü.
MHK'YE TEPKİ VAR
Açıklamada MHK'ye de sert eleştiriler geldi. Gazişehir maçından sonra F.Bahçe'nin hiç penaltı kazanmadığı, Vedat Muric'e yapılan penaltıda VAR'a gidilmediği belirtilerek "Bir operasyon varsa Fenerbahçe'ye yapılıyor" denildi. Fenerbahçe'nin kazandığı maçın hakemlerine 1 hafta sonra görev verilmediği, Alanya maçındaki kural hatası olayından hemen sonra MHK Başkanı Zekeriya Alp'in aleyhte demeçler verdiği ifade edilerek "Türk futbolunun tepeden tırnağa temizliğe ihtiyacı vardır" denildi.
Fenerbahçe yönetiminin açıklaması spor kamuoyuna bomba gibi düştü.
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