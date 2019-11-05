Bugünkü
Takvim

Bir ayda siyahtan beyaza! Ligde 4 hafta öncesi 16. olan ’a 1 ayda sihirli bir el değdi

6. haftada liderin 9 puan gerisinde 16. sırada olan , 10. hafta sonunda 8.‘likte yer alırken zirve ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi. İlk 6 maçta 12 gol yiyen Siyah-Beyazlı takım son 4 maçta ise sadece 1 gol yedi.

Bir ayda siyahtan beyaza
boyut değiştirdi... Ligde ilk 6 hafta sonunda lider Alanyaspor'un 9 puan gerisinde 16. sırada bulunan Kartal son 4 maçta topladığı 10 puanla 8. sıraya çıkarken liderle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş bu süreçte G.Saray ve Alanyaspor gibi güçlü ekipleri de devirdi.



AHMET NUR ÇEBİ UĞURLU GELDİ
Ligde ilk 6 maçta kalesinde 12 gol gören Siyah-Beyazlılar son 4 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş Ahmet Nur Çebi başkanlığında ligde oynadığı 2 maçı da galip bitirdi.



AVCI YANLIŞLARINDAN DÖNDÜ
G.Saray maçına son şansı denilen Avcı hem derbiyi hem de maçlarını kazandırdı. Pasa dayalı oyun sistemi yerine takımını dikey olarak oynatarak Beşiktaş'ı canlandırdı.



KARANLIKTAN AYDINLIĞA
Ligde ilk 6 hafta sonunda büyük eleştiriler alan Beşiktaş son 4 maçta gücünü herkese göstermeyi başardı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBir ayda siyahtan beyaza! Ligde 4 hafta öncesi 16. olan Beşiktaş’a 1 ayda sihirli bir el değdi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri