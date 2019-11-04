Yiğido adım adım zirveye

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi. Üstün bir oyun ortaya koyan Yiğidolar 40. dakikada kaleci Stackhowiak'tan dönen topu tamamlayan Hakan Arslan'ın golüyle öne geçti: 0-1. 90+1'de Emre Kılınç'ın pasıyla çağ çaprazda topla buluşan Kone skoru ilan etti: 0-2.
- Spor
- 04.11.2019
- Gazete
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