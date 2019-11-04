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Yiğido adım adım zirveye

'in 10. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yendi. Üstün bir oyun ortaya koyan 40. dakikada kaleci Stackhowiak'tan dönen topu tamamlayan 'ın golüyle öne geçti: 0-1. 90+1'de Kılınç'ın pasıyla çağ çaprazda topla buluşan Kone skoru ilan etti: 0-2.

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