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  • 04.11.2019 15:26
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 15:36

'da sakatlık depremi! En az 6 hafta yok

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden 'da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

G.Saray'da sakatlık depremi! En az 6 hafta yok

Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden 'da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN GELMİŞTİ
Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Şener Özbayraklı, Mariano'nun kötü performansının ardından şans bulmuştu.

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