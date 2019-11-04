Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Şener Özbayraklı'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
FENERBAHÇE'DEN GELMİŞTİ
Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Şener Özbayraklı, Mariano'nun kötü performansının ardından şans bulmuştu.
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