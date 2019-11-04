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Emre şansı yine kullanamadı

maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alan birkez daha verilen şansı iyi kullanamadı. 'in R.Madrid önünde Feghouli'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.

Emre şansı yine kullanamadı
Rize maçında ilk 11'de oynayan ancak performansı eleştiri alan Emre Mor birkez daha verilen şansı iyi kullanamadı. Fatih Terim'in R.Madrid önünde Feghouli'yi 11'e alacağı ve genç yıldızı yedek bırakacağı öğrenildi.

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