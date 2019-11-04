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’dan zirve için ince hesaplar! Hedefi 34 puan...

’ın ligde son 2 maçı kazanarak 15 puana yükselmesi ’nın ümitlerini artırdı. Başarılı hoca ilk yarının kalan 7 haftasında en az 19 puan alarak devreyi 34 puanla bitirmeyi planlıyor.

Avcı’nın hedefi 34 puan
Abdullah Avcı'dan ince hesaplar... Beşiktaş takımının son 2 karşılaşmayı 6 puanla kapatmasının ardından zirve yolunda yeniden umutlandı. Tecrübeli hoca kalan 7 karşılaşmada en az 19 puan alarak ilk yarıyı 34 puanla bitirmenin hesaplarını yapıyor.

7 MAÇIN 4'Ü KENDİ EVİNDE
İlk yarının kalan 7 maçında Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatya, F.Bahçe ve G.Birliği maçlarına odaklanan tecrübeli hoca her maçı final olarak görüyor.



SAKATLAR TAKIMA DÖNÜYOR
Dorukhan dışında takımda sakat oyuncu kalmaması 'nın elini güçlendirdi. Başarılı hoca kalan 7 maçta alternatifi geniş bir kadroyu avantaja çevirmek istiyor.



RAKİPLER TAKİBE ALINACAK
Ligin ilk 10 maçında kaybedilen 15 puanı kalan 7 haftada telafi etmek isteyen Abdullah Avcı'nın oynayacakları takımları bu süreçte mercek altına alacağı gelen bilgiler arasında.

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