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neşteri vuruyor! maçı sonrası söylediklerini uygulamaya koyacak

’da önünde kötü not alan Mariano, Nagatomo, ve Feghouli Ç.Rize önünde kızağa çekilecek. Şener, Taşdemir, Adem ve forma giyecek. Babel, Andone, Luyindama ve Lemina yine ilk 11'de yer alacak.

Terim neşteri vuruyor
G.Saray'da operasyon günü... Teknik Direktör Fatih Terim'in Beşiktaş önünde alınan yenilgiden sonra, "Bazı futbolculara son kez şans vermiştik"
demesinden sonra gözler bugün oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Terim 4 oyuncuyu bugün kulübeye çekecek.



ADEM BÜYÜK ŞANS BULACAK
Terim'in Mariano, Nagatomo, ve Feghouli'yi Ç.Rizespor karşısında kulübeye çekeceği öğrenildi. Bu oyuncuların yerine Şener, Taşdemir, ve Adem oynayacak.



6 FUTBOLCU YİNE İLK 11'DE
Rize'ye karşı derbide oynayan Nzonzi, Lemina, Babel, Andone, Muslera ve Luyindama yine 11'deki yerlerini koruyacak. Marcao'nun yerine ise Donk oynayacak.



MARIANO İÇİN KARAR TERİM'İN
Cimbom'da beklentilerin altında kalan Mariano'nun 'ya gitmek için yönetimle görüşme üstüne görüşme yaptığı öğrenildi. Yönetimin Mariano konusunda 'in vereceği karara göre hareket edeceği öne sürüldü.


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