Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.
- Spor
- 01.11.2019
- Gazete
3 büyükler Berat için kapışacak
Gençlerbirliği ve U21 Milli Takımımız'ın formasını giyen Berat Ayberk Özdemir performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 3 büyüklerin 21 yaşındaki orta alan oyuncusunu yakın takibe aldığı ve transfer savaşı yaşanabileceği belirtiliyor.
- Çaykur Rize maçıyla yaralar sarılacak
- Dünya Güreş Şampiyonası'na Türkiye damgası! 3 altın...
- 10. haftanın perdesini Galatasaray açıyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.