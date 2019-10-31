Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı "Artık daha çok yerli futbolcu oynatacağım" açıklamasının ardından gözler 7 isme çevrildi. Terim'in yarın Rize önünde Adem, Tayhan, Şener, Ömer, Emre Mor, Jimmy ve Emre Taşdemir'den en az 4'üne 11'de şans vermesi bekleniyor. Bu durum, idmanların temposunu da bir hayli artırdı.
BELHANDA GERİ DÖNDÜ!
Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden Younes Belhanda dün yeniden takıma katıldı. Gribal enfeksiyon nedeniyle önceki gün takımla çalışamayan Faslı yıldızın, Rizespor karşısında kulübede oturması bekleniyor.
BELHANDA GERİ DÖNDÜ!
Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden Younes Belhanda dün yeniden takıma katıldı. Gribal enfeksiyon nedeniyle önceki gün takımla çalışamayan Faslı yıldızın, Rizespor karşısında kulübede oturması bekleniyor.
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