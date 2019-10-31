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genç futbolcudan vazgeçmiyor! Kahveci için takas formülü

, için para+takas formülünü devreye sokacak. Sarı-Lacivertliler'in 'e teklif etmeyi planladığı isimler ise ve . Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkarıdğı öğrenildi.

İrfan’a takas formülü
F.Bahçe yaz döneminde bitiremediği Kahveci transferi için yeniden harekete geçti. Sarı- Lacivertli kulübün 'e devre arasında İrfan Can için para+takasta futbolcu önereceği öğrenildi. Bu transfer için 'nin Başakşehir'e teklif etmeyi planladığı isimler ise ve . Kanarya'nın bu iki oyuncunun yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.



İrfan Can, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.


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