Dorukhan’dan iyi haber

Beşiktaş'ta sevindirici gelişme... Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan beklenenden hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yıldız oyuncu kısa sürede koltuk değneklerini atmayı başardı.
2.YARIYA YETİŞEBİLİR
Kendisine verilen programı uygulayan Dorukhan'ın 2. yarının başına yetişme ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.
2.YARIYA YETİŞEBİLİR
Kendisine verilen programı uygulayan Dorukhan'ın 2. yarının başına yetişme ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.
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