Bugünkü
Takvim

’dan iyi haber

'ta sevindirici gelişme... maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen beklenenden hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yıldız oyuncu kısa sürede koltuk değneklerini atmayı başardı.

Dorukhan’dan iyi haber
Beşiktaş'ta sevindirici gelişme... Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında kıkırdak kopması meydana gelen Dorukhan beklenenden hızlı bir şekilde iyileşiyor. Yıldız oyuncu kısa sürede koltuk değneklerini atmayı başardı.

2.YARIYA YETİŞEBİLİR
Kendisine verilen programı uygulayan Dorukhan'ın 2. yarının başına yetişme ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDorukhan’dan iyi haber
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri