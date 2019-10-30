Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, "Buradaki insanlara saygı göstermek istediğim için İstiklal Marşı'nı okudum ve şov yapmak için değildi.'' dedi. Kruse, sosyal medya hesabından "Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.
Kruse, milli marşımızı kendine kendine 1 ayda öğrendi.esabından "Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.
Kruse, milli marşımızı kendine kendine 1 ayda öğrendi.esabından "Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.
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