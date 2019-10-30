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: bu ülkenin bir parçasıyım!

'nin Alman yıldızı , “İnsanlara şov yapmak için değil saygı göstermek için ’nı okudum. bu ülkenin bir parçasıyım” dedi.

Artık bu ülkenin bir parçasıyım!
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, "Buradaki insanlara saygı göstermek istediğim için İstiklal Marşı'nı okudum ve şov yapmak için değildi.'' dedi. Kruse, sosyal medya hesabından " bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.



Kruse, milli marşımızı kendine kendine 1 ayda öğrendi.esabından "Artık bu ülkenin bir parçasıyım" ifadesini de kullandı.

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