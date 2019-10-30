Konya’ya Eyüp şoku

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig takımlarından Eyüpspor, normal süresi 0-0 biten maçta Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Sonuçlar: Çankırı-Ç.Rize: 1-3, H.Trabzon-Menemen: 3-0, Altınordu-Amed: 3-1, Niğde Anadolu-Antalya: 2-3. (pen.), Altay-Görele: 1-0, Adana-Diyarbekir: 3-0, Alanya-İnegöl: 3-0.
BUGÜN 6 MAÇ YAYINLANACAK
Türkiye'nin spor kanalı A Spor, bugün 6 Türkiye Kupası maçını canlı yayınlayacak.
BUGÜN 6 MAÇ YAYINLANACAK
Türkiye'nin spor kanalı A Spor, bugün 6 Türkiye Kupası maçını canlı yayınlayacak.
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