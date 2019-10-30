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Konya’ya Eyüp şoku

Ziraat 4. turunda Eyüpspor, ’u tek golle mağlup etti... temsilcisinin golünü 103. dakikada Harun Özcan kaydetti...

Konya’ya Eyüp şoku
Ziraat 4. turunda 2. Lig takımlarından Eyüpspor, normal süresi 0-0 biten maçta ekibi İttifak Holding Konyaspor'u uzatmada 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Sonuçlar: Çankırı-Ç.Rize: 1-3, H.Trabzon-Menemen: 3-0, Altınordu-Amed: 3-1, Anadolu-Antalya: 2-3. (pen.), Altay-Görele: 1-0, Adana-Diyarbekir: 3-0, Alanya-İnegöl: 3-0.



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