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  • 29.10.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 16:42

Günler sonra ilk kare! 'da Terim ve Falcao...

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan 'da Çaykur Rize maçı hazırlıkları başladı. Sakatlığı bilmeceye dönen Falcao'nun özel bir çalışma yaptığı açıklanırken, teknik direktör Fatih Terim Kolombiyalı yıldız ile bir süre baş başa görüştü.

Futbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rize ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başladı.

Dar alanda hedefli pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı.

Aşil tendonunda ağrısı süren , tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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