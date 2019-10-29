Emery affetmedi! G.Saray'da Belhanda krizi sakatlığını korurken, benzer bir olay Arsenal'de yaşandı. Kaptan Granit Xhaka, C.Palace maçında oyundan çıkarken taraftarlara küfür etti. Teknik direktör Emery, "Bunu kabul edemem. Kaptanlığını alabiliriz" dedi.

G.Saray'da Belhanda krizi sakatlığını korurken, benzer bir olay Arsenal'de yaşandı. Kaptan Granit Xhaka, C.Palace maçında oyundan çıkarken taraftarlara küfür etti. Teknik direktör Emery, "Bunu kabul edemem. Kaptanlığını alabiliriz" dedi. TÜM MANŞETLER