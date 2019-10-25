Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Braga'ya 2-1 kaybetti. 4'te Boyd'un şutu direkten döndü. 38'de Galeno'nun şutu Karius'tan döndü. Dönen topu Horta ağlara gönderdi.
GOLÜN ASİSTİ CANER'DEN
43'te Ljajic'in frikiği direkten dışarı gitti. 48'de Galeno'nun şutu direkte patladı...
71'de Caner'in ortasında Umut kafayla topu ağlara gönderdi. 73'te Palhinha, Ljajic'i düşürdü.
KARTAL İÇİN ŞANSSIZ GECE
Hakem penaltıyı verdi. Ljajic penaltıyı direğe nişanladı. 78'de Eduardo yüzde 100'ü kaçırdı. 80'de Braga Eduardo'nun golüyle 3 puanı kaptı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, penaltı vuruşunu yan direğe nişanladı. Ljajic'in ilk yarıda frikiği de direkten dışarı çıkmıştı.
BEŞİKTAŞ İLKİ BAŞARDI!
Beşiktaş tarihinde ilk kez evinde oynadığı üst üste dört Avrupa maçından mağlubiyetle ayrıldı.
WOLVES 2-1 GALİP
Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Wolverhampton deplasmanda Bratislava'yı 2-1 yendi. İngiliz ekibini galibiyete taşıyan golleri Saiss ve Jimenez kaydetti.
GOLÜN ASİSTİ CANER'DEN
43'te Ljajic'in frikiği direkten dışarı gitti. 48'de Galeno'nun şutu direkte patladı...
71'de Caner'in ortasında Umut kafayla topu ağlara gönderdi. 73'te Palhinha, Ljajic'i düşürdü.
KARTAL İÇİN ŞANSSIZ GECE
Hakem penaltıyı verdi. Ljajic penaltıyı direğe nişanladı. 78'de Eduardo yüzde 100'ü kaçırdı. 80'de Braga Eduardo'nun golüyle 3 puanı kaptı.
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, penaltı vuruşunu yan direğe nişanladı. Ljajic'in ilk yarıda frikiği de direkten dışarı çıkmıştı.
BEŞİKTAŞ İLKİ BAŞARDI!
Beşiktaş tarihinde ilk kez evinde oynadığı üst üste dört Avrupa maçından mağlubiyetle ayrıldı.
WOLVES 2-1 GALİP
Beşiktaş'ın grubundaki diğer maçta Wolverhampton deplasmanda Bratislava'yı 2-1 yendi. İngiliz ekibini galibiyete taşıyan golleri Saiss ve Jimenez kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.