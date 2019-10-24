UEFA Avrupa Ligi K Grubu karşılaşmaları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erecek. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Portekiz temsilcisi Braga ile mücadele edecek. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşma öncesinde Beşiktaş Braga maçı saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş Braga maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

BEŞİKTAŞ BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Braga maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı takibini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.