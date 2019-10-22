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Karagümrük’te ‘Zengin’ şov!

1. Lig'de fırtınası... evinde 'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti. İki golü de takımın hem hem oyuncusu olan Erkan Zengin kaydetti. TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltmeyi başardı.

Karagümrük’te ‘Zengin’ şov!
TFF 1. Lig'de Erkan Zengin fırtınası... evinde Osmanlıspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti. İki golü de takımın hem teknik direktörü hem oyuncusu olan Erkan Zengin kaydetti. TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 15'e yükseltmeyi başardı.

KENDİSİNİ ALKIŞLATTI
Karagümrük'ün hocası ve oyuncusu , 81'de kendisini oyundan alarak alkışlattı.

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