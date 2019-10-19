Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Avrupa Ligi'nden para kazanacağımıza üstüne cebimizden para veriyoruz. UEFA'nın gelirlerimize el koymasının ardından CAS'a şikayet dilekçesinde bulunduk. 18 Aralık'ta tahmin ediyorum ki CAS'a açtığımız UEFA'yla ilgili davanın sonucu açıklanır. UEFA'nın Türk futboluna nasıl bir bakış içerisinde olduğunu asker selamına açtığı soruşturmadan anlayabilirsiniz. Ama oradan da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" dedi... Trabzonspor Başkanı kulübün borcunun 1 Milyar 292 milyondan 940 milyona gerilediğini sözlerine ekledi.

KIYAMET KOPAR!

Ağaoğlu, Mali fair-play kriterleri için hazırlık yapmayan kulüpleri sert bir şekilde uyararak, "Lisans talimatına uymayan 5-6 kulüp var. Eğer Ocak ayında 'Biz hazır değiliz' derlerse kıyamet kopar" dedi.