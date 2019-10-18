Trabzon'da Daniel Sturridge, Jose Sosa ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin menajerliğini yapan Ogün Erdem çarpıcı açıklamalar yaptı. Erdem, "Sturridge için doğru olmayan haberler çıkmıştı. Parasını alamadığı için oynamadığı doğru değil. Sturridge tam anlamıyla Trabzonspor'a konsantre" diye konuştu. Menajer Erdem, "Jose Sosa'nın kontratıyla ilgili detaylar var. Çözülmeyecek bir problem yok. Arjantinli menajeri de geldiğinde konuşacağız... Orta yol bulunur ve anlaşılır" dedi.