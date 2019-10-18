Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 8. haftasında mücadele edecek iki takımda bu karşılaşma ile 27. kez karşılaşacak. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı. Galatasaray, Sivasspor ile evinde oynadığı 13 maçta da galip geldi. Fatih Terim'in öğrencileri bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirveye oynamak istiyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Sivasspor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Dördüncü hakem ise Caner Ak olacak.