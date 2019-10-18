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  • 18.10.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 12:12

maçı ne zaman? 2019 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

maçına saatler kaldı. Galatasaray'da Falcao ve Lemina kadroda yer almadı. 7 haftada 10 puan toplayan Galatasaray, 12 puanı bulunan Sivasspor'u evinde konuk edecek. Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Galatasaray-Sivasspor maçı ne zaman?

Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 8. haftasında mücadele edecek iki takımda bu karşılaşma ile 27. kez karşılaşacak. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı. Galatasaray, Sivasspor ile evinde oynadığı 13 maçta da galip geldi. Fatih Terim'in öğrencileri bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak zirveye oynamak istiyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Sivasspor maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Dördüncü hakem ise Caner Ak olacak.

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