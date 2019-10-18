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Beko, evinde İspanyol ekibi ’ya geçit vermedi

Sarı-Lacivertliler, EuroLeague'de 3. maçında ilk galibiyetini elde etti. Kanarya'nın Fransız yıldızı Nando De Colo 39 sayı üreterek zaferin mimarı oldu ve Euroleague kariyer rekoru kırdı.

Fener siftah yaptı

Turkish Airlines Euroleague'in üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği İspanya'nın Kirolbet Baskonia takımı karşısında 87-80'lik skorla kazandı. İlk iki maçından galibiyet çıkartamayan Fenerbahçe böylece siftah yapmış oldu.

KESKİN NİŞANCI
FENERBAHÇE'DE Fransız yıldız Nando De Colo 6'da 3 üç sayı, 15'te 12 iki sayı isabetiyle 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla maçı tamamladı. Kanarya, Euroleague'de evinde oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarını sevindirdi.

NASIL OYNADIĞINI GÖRDÜK
F.Bahçe koçu , "De Colo burada olduğu için çok mutluyum. Nasıl oynadığını gördük. Onu tebrik ediyorum. Umarım bu şekilde oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.

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