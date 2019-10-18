Turkish Airlines Euroleague'in üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko evinde konuk ettiği İspanya'nın Kirolbet Baskonia takımı karşısında 87-80'lik skorla kazandı. İlk iki maçından galibiyet çıkartamayan Fenerbahçe böylece siftah yapmış oldu.

KESKİN NİŞANCI

FENERBAHÇE'DE Fransız yıldız Nando De Colo 6'da 3 üç sayı, 15'te 12 iki sayı isabetiyle 39 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla maçı tamamladı. Kanarya, Euroleague'de evinde oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarını sevindirdi.

NASIL OYNADIĞINI GÖRDÜK

F.Bahçe koçu Zeljko Obradovic, "De Colo burada olduğu için çok mutluyum. Nasıl oynadığını gördük. Onu tebrik ediyorum. Umarım bu şekilde oynamaya devam eder" ifadelerini kullandı.