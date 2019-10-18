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Busenaz’dan 'a ziyaret

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde altın madalya kazanan ve antrenörü Cahit Süme 'nde 'ı ziyaret etti.

Busenaz’dan ziyaret
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ı ziyaret etti.

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