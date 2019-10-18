Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ı ziyaret etti. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ı ziyaret etti.
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