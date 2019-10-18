Botaş, Ramla’yı devirdi asker selamını çaktı!

BOTAŞ, Euro Cup'ta İsrail ekibi Ramla'yı 91-64 mağlup etti. Maç sonrası BOTAŞ'lı oyuncular Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam gönderdi. Euroleague: Çukurova-Orenburg'a 53-69. Euro Cup: Vidnoje-Beşiktaş: 80-71, Umea-Ormanspor: 65-109, Hatay BŞB.-T.Minsk: 79-71.



VALENCİA-ANADOLU EFES KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda saat 22.00'de Valencia Basket ile mücadele edecek. İki takım en son 2017-2018 sezonunda rakip olmuştu. Ligde geride kalan 2 haftada Efes 1 galibiyet, 1 yenilgiyle 12. sırada yer alırken, Valencia'nın ise henüz galibiyeti bulunmuyor ve son sırada.

RED BULL CHESS YİNE NEFESLERİ KESECEK

Red Bull Chess Masters'da heyecan başlıyor. Türkiye'nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını farklı formatıyla bir araya getirecek Red Bull Chess Masters'da bölge elemeleri 7-15 Kasım arasında düzenlenecek. Final ise 24 Kasım'da yapılacak.



ABD'Lİ BOKSÖR ÖLDÜ

ABD'de yapılan boks maçında aldığı darbeyle nakavt olan Patrick Day, 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. 27 yaşındaki boksörün ölümü ülkesinde büyük üzüntüye neden oldu.

ASLAN'DA FUNDA ŞOKU!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucularından Funda Nakkaşoğlu sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Funda'nın sol ayak bileğinde kesik oluştu.



BEAL'E 2 YILLIK SÖZLEŞME

NBA ekibi Washington Wizards, allstar oyuncusu Bradley Beal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki Beal'ın sözleşmesini 72 milyon dolar karşılığında 2 yıl daha uzattı.

BURSA'NIN PUANI SİLİNDİ

Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşakspor'a 3 puan silme cezası verildi. Bu cezalar puan cetveline yansıtıldı.



GUERREİRO DORTMUND'LA İMZALADI

İSMİ bir süredir Fenerbahçe ile anılan Dortmund'un sol beki Raphael Guerreiro'dan kötü haber geldi. Portekizli yıldız, Alman kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. Fenerbahçe yıldız futbolcu resmi teklif yapmıştı.



LEİPZİG KAAN AYHAN'A KANCAYI ATTI

Milli formayla çok iyi bir performans sergileyen Düsseldorf'lu Kaan Ayhan'a Leipzig talip oldu. Bundesliga ekibi genç yıldızı devre arası kadrosuna katmak istiyor.