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Şok! Ruiz 2 hafta yok

'ta sakatlığı bulunan İspanyol stoper 'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Victor Ruiz, Ankaragücü ve ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Yaşanan bu gelişme moralleri biraz bozdu.

Şok! Ruiz 2 hafta yok
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan İspanyol stoper Victor Ruiz'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Victor Ruiz, Ankaragücü ve Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Yaşanan bu gelişme moralleri biraz bozdu.

ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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