Şok! Ruiz 2 hafta yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan İspanyol stoper Victor Ruiz'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Victor Ruiz, Ankaragücü ve Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Yaşanan bu gelişme moralleri biraz bozdu.
ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Beşiktaş, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Beşiktaş, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün de devam etti. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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