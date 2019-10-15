Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9'uncu İzlanda'yı konuk edecek. Grupta yoluna lider devam eden Türkiye, tarihi bir başarının eşiğinde bulunuyor. Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü. Milli Takım, deplasmanda 2-1 kaybettiği İzlanda'yı ağırlayacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte EURO 2020 H Grubu Türkiye puan durumu...

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Türkiye - İzlanda maçı 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. İstanbul'daki heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.