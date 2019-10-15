Sezon başında Everton'dan Monaco'ya transfer Henry Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a döneceği iddia ediliyor. Radyospor'a konuşan Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, Sarı-Kırmızılılar'ı sevindirecek açıklamalar yaptı.
- Spor
- 15.10.2019
- Gazete
Menajeri açıkladı! Onyekuru dönmek Galatasaray'a dönmek istiyor
Henry Onyekuru’nun devre arasında Galatasaray’a döneceği iddialarını yanıtlayan D’Avila, “1 ay içinde durum netleşir... Onyekuru çok pozitif. Son kararı Monaco verecek” dedi.
Sezon başında Everton'dan Monaco'ya transfer Henry Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a döneceği iddia ediliyor. Radyospor'a konuşan Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, Sarı-Kırmızılılar'ı sevindirecek açıklamalar yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.