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Menajeri açıkladı! Onyekuru dönmek 'a dönmek istiyor

’nun devre arasında ’a döneceği iddialarını yanıtlayan D’Avila, “1 ay içinde durum netleşir... Onyekuru çok pozitif. Son kararı verecek” dedi.



Sezon başında Everton'dan Monaco'ya transfer Henry Onyekuru'nun yeniden Galatasaray'a döneceği iddia ediliyor. Radyospor'a konuşan Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, Sarı-Kırmızılılar'ı sevindirecek açıklamalar yaptı.

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