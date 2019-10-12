Rusya'da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli (69 kg) İrlandalı rakibi Christina Desmond'ı 5-0 yenerek yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.
Öte yandan 81 Kiloda ringe çıkan Elif Güneri, Vietnamlı rakibini mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
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