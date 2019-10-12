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  • 12.10.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 15:53

'nda ve Elif Güneri finalde!

Son dakika haberi; Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar 69 Kiloda ringe çıkan , Rus rakibi Dalgatova Saadat'ı yenerek finale çıktı.

Dünya Boks Şampiyonası'nda çifte gurur!
Rusya'da devam eden Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda milli boksörümüz (69 kg) İrlandalı rakibi Christina Desmond'ı 5-0 yenerek yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Öte yandan 81 Kiloda ringe çıkan Elif Güneri, Vietnamlı rakibini mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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