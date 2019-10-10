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  • 10.10.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 12:51

Son dakika: Elemeleri'nde , Slovenya-Avusturya maçına atandı

Son dakika haberine göre; kokartlı Türk hakem , () Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçında görev yapacak.

Cüneyt Çakır'a Avrupa görevi!

kokartlı Türk hakem , () Elemeleri G Grubu'ndaki Slovenya-Avusturya maçında görev yapacak.

'nın açıklamasına göre, 13 Ekim Pazar günü Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak 8. hafta maçı TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.

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