Bugünkü
Takvim

Kazanacağız başka yolu yok

A ’ın genç yıldızlarından ve , “Arnavutluk önünde kazanacağız başka yolu yok” ifadesini kullandı. Merih ve Zeki Arnavutluk önünde taraftardan destek istedi.

Kazanacağız başka yolu yok
Ay-Yıldızlı ekibimizin 2 savunma oyuncusu Merih Demiral ve Zeki Çelik Arnavutluk maçı öncesi iddialı konuştu. 2 futbolcu da ağız birliği etmişçesine, 'Kazanacağız başka yolu yok" dedi. Merih, "Arnavutluk maçını alıp maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Arnavutluk son maçında 4 gol attı. Ancak biz 3 puanı alacağız" dedi. Zeki ise bu maçı kazandıkları takdirde grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Fransa ile final maçına çıkacağız" dedi.

ARNAVUTLUK MESAİSİ SÜRDÜ
A , Arnavutluk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKazanacağız başka yolu yok
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri