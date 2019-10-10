Ay-Yıldızlı ekibimizin 2 savunma oyuncusu Merih Demiral ve Zeki Çelik Arnavutluk maçı öncesi iddialı konuştu. 2 futbolcu da ağız birliği etmişçesine, 'Kazanacağız başka yolu yok" dedi. Merih, "Arnavutluk maçını alıp Fransa maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Arnavutluk son maçında 4 gol attı. Ancak biz 3 puanı alacağız" dedi. Zeki ise bu maçı kazandıkları takdirde grubu büyük ölçüde tamamlamış olacağız. Fransa ile final maçına çıkacağız" dedi.
ARNAVUTLUK MESAİSİ SÜRDÜ
A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti.
ARNAVUTLUK MESAİSİ SÜRDÜ
A Milli Takımımız, Arnavutluk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman taktik ağırlıklı geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.