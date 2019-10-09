Schalke’de hedef Tosun

Everton'da 3. forvet durumuna düşen ve forma bulmakta çok zorlanan Cenk Tosun devre arasında Bundesliga'nın yolunu tutabilir... Alman basını, Schalke'nin milli futbolcumuzun transferi için harekete geçtiğini yazdı. Schalke'nin devre arasında Everton'la görüşeceği ve kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor. Cenk Tosun'un da Almanya'ya gitmeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'u satış listesine koydu.
İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'u satış listesine koydu.
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