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basın toplantısında'nı tercih eden'ı da eleştirdi. Sezon başındave babasıyla görüştüğünü söyleyen'nin maçına sırf Suat için gittim. Babasından evrakları istedim göndermediler. Ardından'nı tercih etti.bizi yan cebine koydu. Tercihleri başka yerden yapacaklarsa açıkça söylesinler" dedi. Güneş Suat'la ilgili olarak da "Eğer oraya gitmeyecekse kapımız her zaman ona açık" dedi.oynayan gurbetçi futbolculardan Ahmet Kutucu'nun da tercihini Alman U-21 takımından yana kullanacağı öğrenildi. Bu gelişme milli takım yetkililerini üzdü.gurur duyulacakbirekip olacaklarınısöyleyerek,"Takımınhavasısüper" diyekonuştu.