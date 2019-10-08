Şenol Güneş basın toplantısında Alman Milli Takımı'nı tercih eden Suat Serdar'ı da eleştirdi. Sezon başında Suat ve babasıyla görüştüğünü söyleyen Güneş, "Schalke'nin maçına sırf Suat için gittim. Babasından evrakları istedim göndermediler. Ardından Almanya Milli Takımı'nı tercih etti. Suat bizi yan cebine koydu. Tercihleri başka yerden yapacaklarsa açıkça söylesinler" dedi. Güneş Suat'la ilgili olarak da "Eğer oraya gitmeyecekse kapımız her zaman ona açık" dedi.
AHMET KUTUCU DA ELDEN KAÇIYOR
Schalke'de oynayan gurbetçi futbolculardan Ahmet Kutucu'nun da tercihini Alman U-21 takımından yana kullanacağı öğrenildi. Bu gelişme milli takım yetkililerini üzdü.
HERKES GURUR DUYMALI
Güneş gurur duyulacak bir ekip olacaklarını söyleyerek, "Takımın havası süper" diye konuştu.
AHMET KUTUCU DA ELDEN KAÇIYOR
Schalke'de oynayan gurbetçi futbolculardan Ahmet Kutucu'nun da tercihini Alman U-21 takımından yana kullanacağı öğrenildi. Bu gelişme milli takım yetkililerini üzdü.
HERKES GURUR DUYMALI
Güneş gurur duyulacak bir ekip olacaklarını söyleyerek, "Takımın havası süper" diye konuştu.
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