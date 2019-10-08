Şenol Güneş Arnavutluk maçı öncesi A'dan Z'ye açıklamalar yaptı. Abdullah Avcı'nın geçen sezonki Beşiktaş'la ilgili "Adriano, Caner ve Gökhan toplam 3 gole katkı yaptı. O oyun sağlıklı bir oyun değildi" sözlerine Güneş, "Büyük kulüplerin başına gelince bazen büyürsünüz bazen kücülürsünüz. Abdullah Avcı benim öğrencimdi" cevabını verdi.
MORAL BOZUKLUĞUYLA SÖYLEMİŞ
Avcı'nın bu açıklamayı moral bozukluğuyla yaptığını söyleyen Güneş, "Keşke hep gülse, mutlu olsa. 3-5 maç isterse ona yardımcı olurum. Duygu kırılması yaşamış. Büyük kulüplerde bu tarz şeyler yaşanabilir' dedi.
ARNAVUTLUK EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ
Arnavutluk maçına da değinen Güneş, "En önemli maçımız bu. Kazandığımızda Fransa ile grup birinciliği için oynayacağız. Sadece kazanmayı düşünüyoruz. Sabırla, soğukkanlı, dirençli, inançlı ve agresif olmalıyız" diye konuştu.
MERCEDES İLE 5 SENE DAHA
Mercedes-Benz Türk, 23 yıldır aralıksız sürdürdüğü TFF ve A Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğu'nu 2023 yılına kadar uzattı... Öte yandan A Milli Takım, Arnavutluk maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
MORAL BOZUKLUĞUYLA SÖYLEMİŞ
Avcı'nın bu açıklamayı moral bozukluğuyla yaptığını söyleyen Güneş, "Keşke hep gülse, mutlu olsa. 3-5 maç isterse ona yardımcı olurum. Duygu kırılması yaşamış. Büyük kulüplerde bu tarz şeyler yaşanabilir' dedi.
ARNAVUTLUK EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ
Arnavutluk maçına da değinen Güneş, "En önemli maçımız bu. Kazandığımızda Fransa ile grup birinciliği için oynayacağız. Sadece kazanmayı düşünüyoruz. Sabırla, soğukkanlı, dirençli, inançlı ve agresif olmalıyız" diye konuştu.
MERCEDES İLE 5 SENE DAHA
Mercedes-Benz Türk, 23 yıldır aralıksız sürdürdüğü TFF ve A Milli Futbol Takımı Ana Sponsorluğu'nu 2023 yılına kadar uzattı... Öte yandan A Milli Takım, Arnavutluk maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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