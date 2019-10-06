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, maçından sonra esti gürledi! "Bu iş fazla uzadı..."

Teknik Direktörü , G.Birliği karşısında alınan beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, “G.Saray savaşarak kaybeder, böyle değil. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, bu hiç hoşuma gitmedi. Yüreğini koyacak oyuncuları oynatmalıydım. Kendime eksi yazıyorum. Ben çok ceza aldım. Biraz da almayanlar konuşsun" dedi.

Bu iş fazla uzadı
Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim, G.Birliği karşısında alınan beraberlik sonrası oyuncularının performansına tepki gösterdi. Böylesine kötü bir oyunu kabullenemediğini söyleyen Terim şunları kaydetti: " kaybedebilir ama savaşarak kaybeder. Böyle kaybetmek bize ters"

KENDİME EKSİ YAZIYORUM
"Bu iş biraz fazla uzadı. Bu hiç hoşuma gitmedi. G.Saraylılar'a Ocak'ta neler olacak izah edeceğim. Belki yüreğini koyacak oyuncuları oynatmalıydım. Kendime eksi yazıyorum"



BİRAZ DA BAŞKALARI KONUŞSUN!
G.Birliği maçındaki hakem kararlarını da yorumlayan Terim, "Ben çok konuştum ve cezalar aldım. Biraz da ceza almayanlar konuşsun diyerek" yönetime göndermede bulundu.

JIMMY: ÜZÜCÜ BİR SONUÇ OLDU
G.Birliği maçının ardından konuşan G.Saraylı Jimmy Durmaz, "Bizim için üzücü bir sonuç olduk. Tek hedefimiz 3 puandı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.



ANKARA'DA TARTIŞMA VAR
G.Birliği Mariano'nun görmesini, G.Saray ise duraklamalarda lehine penaltı çalınmasını bekledi.
G.Saray'ın ile oynadığı maçta iki tartışmalı pozisyon yaşandı. 30. dakikada Mariano'nun Ayite ile girdiği ikili mücadelede G.Birliği cephesi Brezilyalı oyuncunun yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kart bekledi, hakem sarı kart verdi.



Duraklamalarda ise 'nın yerde kaldığı pozisyonda G.Saray cephesi penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi. İki pozisyonda da VAR'a gidilmedi.

TARAFTARLARDAN SELÇUK TEPKİSİ
G.Saray taraftarı G.Birliği karşısında rahatsızlığı bulunan Seri'nin yerine 'ın ilk 11'de formas giymesini eleştirdi
Cimbom'da Seri'nin rahatsızlığı sebebiyle G.Birliği karşısında orta alanda Selçuk İnan maça 11'de başladı. Taraftarlar Selçuk'un yerine Taylan'ın forma giymesi gerektiğini savundu.



DAHA İYİ OLMALIYDIK
Cimbom'un stoperi Marcao, G.Birliği maçı sonrası, "Takım olarak daha iyi olmalıydık. İstediğimiz pozisyonları yakalamayadık. Kaçan iki puan için üzgünüz" diye konuştu.

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