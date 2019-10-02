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Tottenham’ı panzer çarptı

B Grubu 2. maçında deplasmanda Tottenham'ı 7-2 yendi. Maçta Bayern'in gollerini Gnabry (4) Lewandowski (2) ve Kimmihc kaydetti. Bayern bu sonuçla 2'de 2 yaptı.

Tottenham’ı panzer çarptı
Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Bayern Münih deplasmanda Tottenham'ı 7-2 yendi. Maçta Bayern'in gollerini Gnabry (4) Lewandowski (2) ve Kimmihc kaydetti. Bayern bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Devler Ligi'nde dünün diğer sonuçları şöyle: Kızılyıldız- Olympiakos: 3-1, Atalanta-Shaktar: 1-2, Manchester City-D.Zagreb: 2-0, A.Madrid-Lokomotiv Moskova: 0-2, Juventus-Bayer Leverkusen: 3-0



Gnarby Tottenham ağlarına gönderdiği 4 golle gecenin yıldızı oldu. 'in farklı zaferi Avrupa'da manşetlere taşındı.

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